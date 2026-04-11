Пушков: победа Орбана на выборах станет ударом по Еврокомиссии

Победа действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах станет сильным ударом по Еврокомиссии и главе организации Урсуле фон дер Ляйен, а также подорвет либеральный фланг Евросоюза. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью aif.ru.