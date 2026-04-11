Пушков: победа Орбана на выборах станет ударом по Еврокомиссии
Победа действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах станет сильным ударом по Еврокомиссии и главе организации Урсуле фон дер Ляйен, а также подорвет либеральный фланг Евросоюза. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью aif.ru.
«Это будет еще одним доказательством того, что национально-патриотические силы в странах Евросоюза имеют определенную перспективу», – отметил сенатор, добавив, что победа Орбана покажет, что ЕК не может контролировать выборы в любой европейской стране.
По мнению Пушкова, если же Орбан проиграет, это будет означать, что Европа «консолидируется вокруг Еврокомиссии, вокруг Брюсселя».
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Их исход определит, останется ли Орбан в должности премьера на пятый срок. Главный оппонент нынешнего главы правительства – депутат Европарламента Петер Мадьяр, возглавляющий Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса».