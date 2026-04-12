Кремль с пониманием относится к паузе в урегулировании на Украине

На следующий день Reuters со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в США и встречается с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Собеседники назвали главной темой встреч возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом. Стороны также обсуждают вопросы экономического сотрудничества США и России.