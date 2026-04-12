Кремль с пониманием относится к паузе в урегулировании на Украине
Россия с пониманием относится к паузе в мирном процессе по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
«Сейчас этот трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави», – подчеркнул представитель Кремля.
9 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что контакты с США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются «неформально, конфиденциально».
На следующий день Reuters со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в США и встречается с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Собеседники назвали главной темой встреч возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом. Стороны также обсуждают вопросы экономического сотрудничества США и России.
Песков тогда уточнял, что Дмитриев не ведет в США переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а возглавляет группу по экономическим вопросам и продолжает работу в рамках нее.