Израиль вызвал представителя Испании из-за сожжения чучела Нетаньяху

Семиметровое чучело Нетаньяху установили 5 апреля в городе Эль-Бурго провинции Малага. Уничтожение чучела было частью местной традиции «Сожжение Иуды», которую проводят каждый год после Пасхи. Внутрь фигуры было заложено 14 кг пороха. Местные власти объяснили выбор фигуры Нетаньяху как протест против военных действий Израиля в секторе Газа, называя это акцией «Нет – войне» и «Остановите геноцид».