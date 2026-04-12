Израиль вызвал представителя Испании из-за сожжения чучела Нетаньяху

Ведомости

Власти Израиля вызвали временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро из-за сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает МИД Израиля в соцсети X.  Дипломата вызвали для выражения официального протеста в связи с действиями, которые в Израиле расценили как проявление антисемитизма.

«Отвратительная антисемитская ненависть, которую демонстрируют здесь, является прямым результатом систематических подстрекательств правительства. И даже сейчас испанское правительство хранит молчание. Испанская временная поверенная в делах была вызвана для получения официального протеста», – говорится в сообщении израильского МИДа.

Семиметровое чучело Нетаньяху установили 5 апреля в городе Эль-Бурго провинции Малага. Уничтожение чучела было частью местной традиции «Сожжение Иуды», которую проводят каждый год после Пасхи. Внутрь фигуры было заложено 14 кг пороха. Местные власти объяснили выбор фигуры Нетаньяху как протест против военных действий Израиля в секторе Газа, называя это акцией «Нет – войне» и «Остановите геноцид».

