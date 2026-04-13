WSJ: администрация Трампа обсуждает возобновление ударов по Ирану

12 апреля Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти и выйти из Ормузского пролива, а американский военно-морской флот будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через него. Американский лидер добавил, что в блокаде будут участвовать и другие страны. Он напомнил, что Иран ранее пообещал открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделал.