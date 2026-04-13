WSJ: администрация Трампа обсуждает возобновление ударов по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп вместе с советниками рассматривает вариант, при котором Вашингтон возобновит ограниченные удары по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах», – говорится в материале.

По данным WSJ, Трамп изучал вопрос возобновление атак 12 апреля, через несколько часов после переговоров в Пакистане. Глава Белого дома также может вновь начать полномасштабные бомбардировки, однако источники газеты считают такой исход менее вероятным. Они отмечают, что этот вариант приведет к дестабилизации региона.

11 апреля в течение 21 часа проходили переговоры между делегациями США и Ирана. По данным агентства Fars, Тегеран не согласился с чрезмерными требованиями Вашингтона относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и нескольких других вопросов.

12 апреля Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти и выйти из Ормузского пролива, а американский военно-морской флот будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через него. Американский лидер добавил, что в блокаде будут участвовать и другие страны. Он напомнил, что Иран ранее пообещал открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделал.

