Совбез предупредил о рисках подрыва продовольственной безопасности России
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Россия может столкнуться с попытками внешнего воздействия на внутреннюю продовольственную устойчивость. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.
«При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил», – подчеркнул Масленников (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Россия находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продовольствия на рынки Ближнего Востока, а также в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Масленников также заявил, что блокировка Ормузского пролива на три месяца и более грозит странам Ближнего Востока нехваткой продовольствия. Он сообщил, что существенно возрастающая стоимость фрахта морских судов негативно влияет на рентабельность агробизнеса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.
12 апреля в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана российский лидер подтвердил готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта и продолжать посреднические усилия ради справедливого и долгосрочного мира.
11 апреля в течение 21 часа проходили переговоры между делегациями США и Ирана. По данным агентства Fars, Тегеран не согласился с чрезмерными требованиями Вашингтона относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и нескольких других вопросов.