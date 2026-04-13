Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мадьяр: Венгрия продолжит закупать нефть у России

Ведомости

Победившая на выборах партия «Тиса» намерена сохранить импорт российской нефти. Об этом заявил ее лидер Петер Мадьяр на пресс-конференции.

«Венгрия не прекратит закупки российской нефти», – заявил Мадьяр (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что надеется на снятие введенных ЕС ограничительных мер против России после того, как будет завершен украинский конфликт.

Политика

До этого Мадьяр поблагодарил Россию за позицию по итогам выборов. Он пояснял, что видел заявления Москвы и Пекина. «Я благодарю их за согласие уважать выбор венгерских избирателей и венгерского народа», – сказал политик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов в венгерский парламент, заявлял, что Россия хотела бы продолжить выстраивание добрых отношений с Будапештом.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По итогам подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» Мадьяра получила 138 из 199 мандатов, обеспечив себе конституционное большинство. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес».

Новости СМИ2
