Мадьяр: Венгрия продолжит закупать нефть у России
Победившая на выборах партия «Тиса» намерена сохранить импорт российской нефти. Об этом заявил ее лидер Петер Мадьяр на пресс-конференции.
«Венгрия не прекратит закупки российской нефти», – заявил Мадьяр (цитата по «Интерфаксу»).
Он также отметил, что надеется на снятие введенных ЕС ограничительных мер против России после того, как будет завершен украинский конфликт.
До этого Мадьяр поблагодарил Россию за позицию по итогам выборов. Он пояснял, что видел заявления Москвы и Пекина. «Я благодарю их за согласие уважать выбор венгерских избирателей и венгерского народа», – сказал политик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов в венгерский парламент, заявлял, что Россия хотела бы продолжить выстраивание добрых отношений с Будапештом.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По итогам подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» Мадьяра получила 138 из 199 мандатов, обеспечив себе конституционное большинство. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес».