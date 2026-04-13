5 апреля спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал европейским и британским чиновникам признать свои ошибки и возобновить покупку российских энергоносителей, а иначе тщательно готовиться к самым тяжелым энергетическому, сельскохозяйственному и экономическому кризисам.