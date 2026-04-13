Захарова: ЕС платит высокую цену за предательство собственных интересов
Европейский союз (ЕС) платит чрезвычайно высокую цену за предательство собственных интересов в сфере энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так дипломат прокомментировала высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС платит высокую цену за иностранные энергоресурсы.
«ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
5 апреля спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал европейским и британским чиновникам признать свои ошибки и возобновить покупку российских энергоносителей, а иначе тщательно готовиться к самым тяжелым энергетическому, сельскохозяйственному и экономическому кризисам.
20 марта фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена пересматривать сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). Она подчеркнула, что Европа будет продолжать трансформацию энергетического сектора, переводя его на зеленую энергетику.