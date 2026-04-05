Дмитриев призвал ЕС признать свои ошибки и готовиться к кризису
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал европейским и британским чиновникам признать свои ошибки и возобновить покупку российских энергоносителей. Об этом он написал в соцсети X.
В своем обращении Дмитриев провел параллель между нынешней ситуацией и началом пандемии коронавируса. Он отметил, что когда пандемия только начиналась, немногие понимали, что она подорвет каждую жизнь и каждую экономику.
«Мой фонд понимал, и мы срочно разработали успешную антиковидную тройку: тест, лекарство и вакцину, одобренную более чем в 70 странах», – напомнил глава РФПИ.
Обращаясь к европейским и британским чиновникам, которые, по его словам, «по-прежнему ничего не понимают, отказываются признавать ошибки и недооценивают грядущий шок», Дмитриев посоветовал им тщательно готовиться к самым тяжелым энергетическому, сельскохозяйственному и экономическому кризисам, поддерживать честных политиков и покупать нефть и газ у России.
Дмитриев писал, что запасы топлива в странах Евросоюза закончатся примерно к 20 апреля. 19 марта спецпредставитель президента предрек Европе «цунами цен» на нефть и газ из-за отказа главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас от российских поставок.