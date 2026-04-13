Трамп: 12 апреля через Ормузский пролив прошло 34 корабля
Через Ормузский пролив 12 апреля прошло 34 корабля – это максимальное количество судов, которые смогли пройти через него после введения ограничений. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Вчера через Ормузский пролив прошло 34 корабля, что является наибольшим числом с начала этого нелепого закрытия», – написал он.
13 апреля американский лидер подтвердил, что Вашингтон начинает блокаду Ормузского пролива. Меры планируется вводить с 10:00 по восточному времени (17:00 мск), уточнил он. США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь говорил, что свободная навигация в Ормузском проливе необходима, так как отвечает интересам всех стран. Дипломат подчеркнул, что решить основную проблему с судоходством в Ормузском проливе – войну вокруг Ирана – необходимо с помощью режима прекращения огня. По словам представителя китайского МИДа, страна готова играть позитивную роль в дальнейшем урегулировании.