Политика

Трамп дал интервью из Белого дома вместе с курьером Doordash

Ведомости

Президент США Дональд Трамп дал интервью вместе с курьером компании Doordash, которая принесла ему заказ из McDonald’s в Белый дом. Трансляцию проводил Fox News.

Президент США известен как большой поклонник фастфуда. Особенно он любит McDonald's, Wendy's, Burger King, KFC. В McDonald's он отдает предпочтение бургерам «Биг Мак» или «Квотер Паундер» (в России был известен как «Роял чизбургер»).

Во время своей предвыборной кампании в 2024 г. Трамп поработал в McDonald's, сообщала New York Post. «Я всегда хотел работать в McDonald’s, но так и не устроился», – сказал он работникам. В частности, глава США изучил процесс приготовления картофеля фри во фритюрнице.

