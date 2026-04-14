Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских дронов над регионами РФ
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаки отражались с 20:00 мск 13 апреля до 7:00 мск 14 апреля. Все дроны были самолетного типа.
По данным ведомства, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.
В ночь на 13 апреля российские военные сообщали, что силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника. Удары были отражены над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также над Крымом.
Кроме того, с 8:00 до 14:00 мск 13 апреля было сбито еще 67 дронов. Атаки фиксировались в Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областях, а также над Крымом и Черным морем.