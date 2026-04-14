Иран оценил ущерб от ударов США и Израиля в $270 млрд
Иран оценивает ущерб от бомбардировок со стороны США и Израиля примерно в $270 млрд. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в интервью «РИА Новости».
По словам Мохаджерани, окончательная оценка будет проводиться в несколько этапов. Сначала планируется подсчитать ущерб зданиям и инфраструктуре, затем – проанализировать потери бюджета и последствия остановки промышленных объектов.
Она также отметила, что вопрос возможных репараций со стороны США уже обсуждается иранской переговорной группой, в том числе на недавних переговорах в Исламабаде. «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – подчеркнула представитель правительства.
14 апреля агентство Tasnim сообщало, что Иран намерен добиваться выплат компенсаций от пяти арабских стран за ущерб, нанесенный в ходе конфликта с США и Израилем. По материалам издания, речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Тегеран считает, что эти государства стали «соучастниками» Вашингтона и Тель-Авива и нарушили свои обязательства перед исламской республикой.
Тем временем 10 апреля газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на оценки источников в разведсообществе сообщала, что Ирану нанесен экономический ущерб на $140–145 млрд за шесть недель войны с США и Израилем.