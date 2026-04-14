Иран оценил ущерб от ударов США и Израиля в $270 млрд

14 апреля агентство Tasnim сообщало, что Иран намерен добиваться выплат компенсаций от пяти арабских стран за ущерб, нанесенный в ходе конфликта с США и Израилем. По материалам издания, речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Тегеран считает, что эти государства стали «соучастниками» Вашингтона и Тель-Авива и нарушили свои обязательства перед исламской республикой.