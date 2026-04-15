Главная / Политика /

Из Ирана было эвакуировано еще 94 сотрудника АЭС «Бушер»

В рамках очередного этапа эвакуации 94 российских сотрудника АЭС «Бушер» были вывезены из Ирана и направлены в Россию через Армению. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Ереване.

Граждане России пересекли границу через пункт пропуска «Нурдуз»/«Агарак», после чего вылетели специальным рейсом из Еревана в Москву.

Отмечается, что вместе с россиянами были эвакуированы также граждане Белоруссии.

Лихачев: Иран просит как можно скорее возобновить проект АЭС «Бушер»

7 апреля посольство РФ в Ереване сообщало, что из Еревана в Москву вылетели 175 российских сотрудников АЭС «Бушер».

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев говорил, что основная волна эвакуации сотрудников с территории «Бушера» началась. Автобусы вывозят работников в сторону ирано-армянской границы. По словам Лихачева, события вокруг АЭС развиваются по самому нежелательному прогнозу. Удар вблизи атомной станции был нанесен фактически по контуру защиты.

