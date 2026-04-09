Главная / Политика /

Лихачев: Иран просит как можно скорее возобновить проект АЭС «Бушер»

Руководитель атомной отрасли Ирана Мохаммад Эслами обратился к главе госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву с просьбой как можно скорее перезагрузить проект АЭС «Бушер» и начать работу. Об этом сообщил сам Лихачев в интервью «Вестям».

«Мы морально к этому готовы», – сказал он.

Глава госкорпорации отметил, что сейчас обстоятельства не позволяют этого сделать, но сигнал от иранской стороны вселяет оптимизм. На «Бушере», по словам Лихачева, остаются где-то около 128 человек.

4 апреля глава госкорпорации Алексей Лихачев говорил, что началась основная волна эвакуации сотрудников «Росатома» с территории «Бушера». Автобусы вывозят 198 работников в сторону ирано-армянской границы. По словам Лихачева, события вокруг АЭС развиваются по самому нежелательному прогнозу. Удар вблизи атомной станции был нанесен фактически по контуру защиты.

5 апреля министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи осудили в беседе атаки на объекты энергетической инфраструктуры, такие как АЭС «Бушер». Такие удары министры назвали безрассудными и незаконными.

