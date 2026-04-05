Лавров и глава МИД Ирана обсудили удары по объектам АЭС «Бушер»

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи осудили в беседе атаки на объекты энергетической инфраструктуры, такие как АЭС «Бушер». Об этом сообщили в МИД РФ.

«Акцентирована недопустимость создания угроз жизни и здоровью ее персонала и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона», – говорится в сообщении.

Удары по объектам гражданской, промышленной и энергетической инфраструктуры министры назвали безрассудными и незаконными. Москва рассчитывает на успех усилий по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, чему «способствовал бы отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло».

Лавров и Аракчи регулярно проводят телефонные переговоры с начала войны США и Израиля портив Ирана. Прошлые две беседы состоялись в конце марта. 27 марта дипломаты обсудили кризис на Ближнем Востоке, «разразившийся в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии», сообщали в МИДе.

8 марта Аракчи заявил, что РФ оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта с США и Израилем «по многим направлениям». В октябре 2025 г. между Россией и Ираном вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает усиление взаимодействия стран на международной арене.

