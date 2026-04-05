Лавров и глава МИД Ирана обсудили удары по объектам АЭС «Бушер»

8 марта Аракчи заявил, что РФ оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта с США и Израилем «по многим направлениям». В октябре 2025 г. между Россией и Ираном вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает усиление взаимодействия стран на международной арене.