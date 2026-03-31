Аракчи: Иран не ответил на предложение США из 15 пунктов

Ведомости

Тегеран не направил никакого ответа на предложение США из 15 пунктов, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

Он добавил, что иранская сторона не представила и своих предложений или условий для окончания конфликта.

Министр также заявил, что никаких переговоров не ведется. При этом Арагчи признал, что некоторые обсуждения по вопросам безопасности ведутся через Пакистан.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран выполнил большинство из 15 требований для прекращения войны. По его словам, Вашингтон собирается попросить еще о нескольких вещах.

СМИ писали, что Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов. Документ включает прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетному арсеналу и поддержке союзных сил.

Издание The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовало 14 из 15 требований. Как отмечается, выгодными для Тегерана обозначены лишь три позиции: отмена всех международных санкций против Ирана, помощь США в развитии гражданской ядерной программы страны, включая выработку электроэнергии на АЭС «Бушер», а также отмена механизма восстановления санкций.

