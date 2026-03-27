Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аракчи
Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
Лавров проинформировал Аракчи о поставке новой партии российской гуманитарной помощи.
Дипломаты также обсудили кризис на Ближнем Востоке, «разразившийся в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии». «Состоялся обмен мнениями о перспективах перевода конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учете законных интересов всех стран региона», – отметили в МИДе.
Днем 27 марта Аракчи заявил, что удары по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Ирана противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о приостановке ударов. Он добавил, что Тегеран потребует заплатить «высокую цену за преступления Израиля».
Мораторий на удары по Ирану был накануне продлен Вашингтоном на 10 дней.