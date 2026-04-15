Замминистра спорта Никитин подал документы для участия в праймериз ЕР в Госдуму
Заместитель министра спорта России Александр Никитин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», заявив о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы от Тульской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, решение принять участие в выборах было принято после предложения губернатора региона Дмитрия Миляева.
Никитин отметил, что участие в праймериз позволит ему напрямую узнать о ключевых проблемах жителей и сосредоточиться на их решении. Среди приоритетных направлений он назвал развитие здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также улучшение работы общественного транспорта и благоустройства.
Кроме того, он подчеркнул важность поддержки промышленного сектора Тульской области, включая вопросы занятости и обеспечения предприятий заказами.
15 апреля «Ведомости» писали, что депутат Госдумы Мария Бутина пойдет на выборы по новому для себя региону – Республике Коми. Тогда же стало известно, что председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рекомендована КПРФ для участия в проекте «Народный кандидат» по Бугурусланскому округу Оренбургской области.