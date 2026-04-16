Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Посол РФ в Финляндии сообщил о возможном пересмотре сделок с недвижимостью

Ведомости

В Финляндии хотят начать пересмотр уже совершенных сделок россиян с недвижимостью, рассказал ТАСС посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

«Теперь военные хотели бы получить возможность пересмотреть уже заключенные сделки с недвижимостью задним числом», – сказал он. Так дипломат прокомментировал заявления министра обороны Финляндии Антти Хакканена.

Кузнецов напомнил, что в последние годы Хельсинки ужесточают правила для россиян, которые хотят приобрести недвижимость на территории Финляндии. Он подчеркнул, что это привело к тому, что с 2025 г. был введен полный запрет на такие сделки под предлогом «национальной безопасности».

В феврале сам глава финского минобороны сообщал, что власти изучают вопрос вмешательства в уже совершенные россиянами сделки с недвижимостью на территории страны. По его словам, такое вмешательство рассматривается в рамках сделок со всеми типами недвижимости, в том числе сделок со сроком давности 20 лет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь