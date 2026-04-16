Посол РФ в Финляндии сообщил о возможном пересмотре сделок с недвижимостью
В Финляндии хотят начать пересмотр уже совершенных сделок россиян с недвижимостью, рассказал ТАСС посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
«Теперь военные хотели бы получить возможность пересмотреть уже заключенные сделки с недвижимостью задним числом», – сказал он. Так дипломат прокомментировал заявления министра обороны Финляндии Антти Хакканена.
Кузнецов напомнил, что в последние годы Хельсинки ужесточают правила для россиян, которые хотят приобрести недвижимость на территории Финляндии. Он подчеркнул, что это привело к тому, что с 2025 г. был введен полный запрет на такие сделки под предлогом «национальной безопасности».
В феврале сам глава финского минобороны сообщал, что власти изучают вопрос вмешательства в уже совершенные россиянами сделки с недвижимостью на территории страны. По его словам, такое вмешательство рассматривается в рамках сделок со всеми типами недвижимости, в том числе сделок со сроком давности 20 лет.