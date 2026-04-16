Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над Россией

Ведомости

В период с 08:00 до 17:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, а также над акваторией Черного моря, уточнило оборонное ведомство.

В ночь на 16 апреля российские силы ПВО за ночь уничтожили 207 украинских беспилотников. Их сбили над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

15 апреля на хуторе Екатериновка Волоконовского округа Белгородской области от удара БПЛА погибла женщина. В Шебекинском и Белгородском округах пострадали четыре человека.

В результате украинской атаки по Башкирии 15 апреля погиб сотрудник пожарной охраны в Стерлитамаке. Как сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, несколько дронов были сбиты над промзоной города. Обломки упали на территорию одного из предприятий, где начался пожар.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь