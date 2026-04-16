Силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над Россией

В результате украинской атаки по Башкирии 15 апреля погиб сотрудник пожарной охраны в Стерлитамаке. Как сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, несколько дронов были сбиты над промзоной города. Обломки упали на территорию одного из предприятий, где начался пожар.