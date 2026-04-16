Силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над Россией
В период с 08:00 до 17:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, а также над акваторией Черного моря, уточнило оборонное ведомство.
В ночь на 16 апреля российские силы ПВО за ночь уничтожили 207 украинских беспилотников. Их сбили над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
15 апреля на хуторе Екатериновка Волоконовского округа Белгородской области от удара БПЛА погибла женщина. В Шебекинском и Белгородском округах пострадали четыре человека.
В результате украинской атаки по Башкирии 15 апреля погиб сотрудник пожарной охраны в Стерлитамаке. Как сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, несколько дронов были сбиты над промзоной города. Обломки упали на территорию одного из предприятий, где начался пожар.