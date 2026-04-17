С Плесецка запустили «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для Минобороны
С космодрома Плесецк выполнен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили в Роскосмосе со ссылкой на военное ведомство.
Старт прошел в штатном режиме, ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса.
Предыдущий запуск с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда, по данным Минобороны, космический аппарат был выведен на целевую орбиту, с ним установили телеметрическую связь, а бортовые системы функционировали штатно.
В начале февраля космические войска также осуществили запуск «Союза-2.1б» с этого космодрома с аппаратами для военных.