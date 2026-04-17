Reuters: ЕС планирует возобновить диалог с Сирией на высоком уровне в мае

Ведомости

Европейские власти намерены возобновить политический диалог с Сирией на высоком уровне в мае. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

Евросоюз возобновит действие соглашения о сотрудничестве с Сирией от 1978 г. и начнет политический диалог высокого уровня (термин для обозначения формальных и структурированных переговоров) с переходными властями страны 11 мая.

«ЕС также заявил, что «пересмотрит и адаптирует» свой режим санкций, чтобы сохранить рычаги влияния при взаимодействии с сирийским руководством и борьбе с теми, кто препятствует переходному периоду», – говорится в материале.

В январе президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Россию для встречи президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России тогда отметил, что многое сделано» для восстановления российско-сирийских отношений. В частности, удалось «сдвинуть с мертвой точки» уровень взаимодействия в экономической сфере.

Сирийский лидер также посещал США. Визит президента Сирии в сентябре 2025 г. в Вашингтон состоялся впервые за 58 лет. Страны обсудили вопрос вступления Сирии в ООН и возможное возобновление дипломатических отношений с США. В том числе открытие сирийского посольства в Вашингтоне.

