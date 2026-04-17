Reuters: ЕС планирует возобновить диалог с Сирией на высоком уровне в мае

Сирийский лидер также посещал США. Визит президента Сирии в сентябре 2025 г. в Вашингтон состоялся впервые за 58 лет. Страны обсудили вопрос вступления Сирии в ООН и возможное возобновление дипломатических отношений с США. В том числе открытие сирийского посольства в Вашингтоне.