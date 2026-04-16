МИД Сирии заявил об окончательном выводе американских сил из страны

США окончательно вывели свои силы из Сирии, сообщил МИД республики в соцсети X. Американские военные присутствовали в стране с 2014 г. в рамках международной коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства» (признано террористической организацией, запрещено в РФ).

«Решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии, а именно противодействие региональному подъему ИГ, кардинально изменились», – говорится в заявлении дипведомства.

В феврале американские военные покинули базу в Ат-Танфе в Сирии, передав контроль над этим объектом сирийским войскам. В том же месяце сирийские военные взяли под контроль базу Шаддади в провинции Хасеке.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена посоветовала команде Дональда Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГ. Он также указал на важность обеспечения поддержки и защиты сирийских курдов, которые являются самыми близкими партнерами США в борьбе с террористами.

