МИД Сирии заявил об окончательном выводе американских сил из страны

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена посоветовала команде Дональда Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГ. Он также указал на важность обеспечения поддержки и защиты сирийских курдов, которые являются самыми близкими партнерами США в борьбе с террористами.