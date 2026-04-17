Песков ответил на вопрос о позиции РФ по местам производства дронов для Украины
Позиция России о местах производства дронов для Украины, расположенных в Европе, изложена в заявлении Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева от 15 апреля о том, что предприятия в Европе, производящие беспилотники и комплектующие для Украины, могут рассматриваться как законные цели. Председатель Совбеза Сергей Шойгу, в свою очередь, 16 апреля отметил, что Россия имеет право на самооборону, указав, что страны Прибалтики и Финляндия предоставляют воздушное пространство для пролета украинских БПЛА.
«Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Минобороны. И мне нечего добавить к этому заявлению», – сказал Песков на брифинге.
15 апреля Минобороны опубликовало адреса, как заявляется, производств беспилотников для Украины. Москва расценила деятельность этих производств как намеренную эскалацию, ведущую к втягиванию Европы в войну.
По заявлению Минобороны, БПЛА для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.