Песков ответил на вопрос о позиции РФ по местам производства дронов для Украины

Так Песков прокомментировал заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева от 15 апреля о том, что предприятия в Европе, производящие беспилотники и комплектующие для Украины, могут рассматриваться как законные цели. Председатель Совбеза Сергей Шойгу, в свою очередь, 16 апреля отметил, что Россия имеет право на самооборону, указав, что страны Прибалтики и Финляндия предоставляют воздушное пространство для пролета украинских БПЛА.