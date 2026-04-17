Трамп: США запрещают Израилю бомбить Ливан
США запрещают Израилю наносить удары по Ливану. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
По его словам, Вашингтон намерен отдельно заняться урегулированием ситуации в Ливане, включая вопрос ливанского движения «Хезболла».
«Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запрещают это делать. Хватит! Спасибо!» – написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп 16 апреля анонсировал перемирие между Израилем и Ливаном по итогам бесед с лидерами стран Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Оно вступило в силу с 17 апреля. При этом ливанское нацагентство отметило, что Израиль нарушил режим прекращения огня, ударив по городу Хиям артиллерией.