Лукашенко: США не смогут ничего сделать с РФ с помощью оружия
США не способны добиться результатов против России военным путем, а конфликт с Ираном это наглядно показал. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту RT Рику Санчесу.
По его словам, события вокруг Ирана продемонстрировали ограниченность возможностей Вашингтона на мировой арене. «Если американцы не смогли справиться с Ираном, я это давно сказал, не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут», – отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что США остаются сверхдержавой, однако их возможности не безграничны. «По своей мощи она супердержава, но не суперсила. Это поняли все», – заявил белорусский лидер.
Лукашенко также указал, что Россия в силу своих масштабов неуязвима для военного давления. «Россия – огромная территория. Там ничего не сделают они ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он.
В декабре 2025 г. председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО рассматривает возможность «более агрессивного» реагирования якобы на «развязанную Москвой» гибридную войну.
Глава военного комитета НАТО также назвал важнейшим испытанием сдерживание якобы «будущей агрессии».
15 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что на западных границах России и Белоруссии фиксируются признаки подготовки к возможному военному конфликту. «Мы видим, как в странах Балтии, Польше идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий», – сказал он.