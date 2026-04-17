Минобороны Бельгии: Россия не планирует нападение на Европу в ближайшее время
Россия не собирается нападать на Европу в ближайшее время, заявил министр обороны Бельгии Фредерик Вансина в интервью Le Soir.
«Русские не собираются нападать на нас в ближайшее время. Но мы переживаем самый нестабильный период со времен окончания холодной войны», – отметил он. Глава министерства добавил, что текущая ситуация характеризуется высокой непредсказуемостью и ростом вооружений.
Вансина также указал на то, что Вашингтон стремится переложить основную ответственность за оборону Европы на европейские страны. По его словам, ключевым вызовом становится выработка сроков для усиления собственной обороноспособности без риска для безопасности региона.
Министр подчеркнул, что к 2030 г. Европа должна быть готова к сценарию, при котором ей придется обеспечивать свою безопасность без прямой военной поддержки США. Он добавил, что текущий запас времени для подготовки обеспечивается в том числе за счет продолжающегося конфликта на Украине, который, по его словам, позволяет европейским странам укреплять оборонный потенциал.
В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу, являются ложью и бредом. Он отметил, что подобными высказываниями европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с РФ.
15 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что на западных границах России и Белоруссии фиксируются признаки подготовки к возможному военному конфликту. «Мы видим, как в странах Балтии, Польше идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий», – сказал он.