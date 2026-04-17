Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

В Польше предложили вернуться к трубопроводам времен холодной войны

Польша предложит разместить трубопроводы военного назначения времен холодной войны. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM со ссылкой на министра энергетики Милоша Мотыку.

Речь идет о поставках ресурсов на восток – они смогут обеспечивать доступ к авиационному топливу на случай войны с Россией. Мотыка считает, что систему трубопроводов НАТО следует расширить на Восточную Европу, которая «наиболее уязвима для вооруженных конфликтов». Проект обсудят в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в республику, передает радио.

Трубопроводная система, в случае реализации, охватит 12 стран и будет заканчиваться в Западной Германии. «Польша хочет расширить инфраструктуру холодной войны», – пояснили в RMF.

В НАТО призывали провести трубопроводы на восток на случай войны с Россией в марте. Как заявлял глава объединенного командования НАТО по тылу и обеспечению союзных сил генерал-лейтенант Кай Роршнайдер, систему стоит довести до Польши и «должно быть решение для трех стран Прибалтики». В НАТО назвали это логичным с военной точки зрения.

В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу. 17 апреля этого года министр обороны Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Москва не планирует нападение на европейские страны.

