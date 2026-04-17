В Польше предложили вернуться к трубопроводам времен холодной войны
Польша предложит разместить трубопроводы военного назначения времен холодной войны. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM со ссылкой на министра энергетики Милоша Мотыку.
Речь идет о поставках ресурсов на восток – они смогут обеспечивать доступ к авиационному топливу на случай войны с Россией. Мотыка считает, что систему трубопроводов НАТО следует расширить на Восточную Европу, которая «наиболее уязвима для вооруженных конфликтов». Проект обсудят в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в республику, передает радио.
Трубопроводная система, в случае реализации, охватит 12 стран и будет заканчиваться в Западной Германии. «Польша хочет расширить инфраструктуру холодной войны», – пояснили в RMF.
В НАТО призывали провести трубопроводы на восток на случай войны с Россией в марте. Как заявлял глава объединенного командования НАТО по тылу и обеспечению союзных сил генерал-лейтенант Кай Роршнайдер, систему стоит довести до Польши и «должно быть решение для трех стран Прибалтики». В НАТО назвали это логичным с военной точки зрения.
В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу. 17 апреля этого года министр обороны Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Москва не планирует нападение на европейские страны.