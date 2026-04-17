Политика

Reuters: между Ираном и США остаются серьезные разногласия по ядерной программе

Ведомости

Существенные разногласия между Ираном и США сохраняются, что препятствует достижению соглашения о завершении конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, стороны пока не договорились по ключевым вопросам. «По ядерной проблематике не достигнуто никаких договоренностей», – отметил источник, подчеркнув необходимость продолжения переговоров.

Он также заявил, что открытие Ормузского пролива будет зависеть от соблюдения США условий перемирия.

Тегеран рассчитывает при посредничестве Пакистана выйти на предварительное соглашение в ближайшие дни и не исключает продления режима прекращения огня для продолжения переговоров. В обмен Иран готов предоставить международному сообществу гарантии мирного характера своей ядерной программы, добавил собеседник агентства.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое заключение соглашения с Ираном, которое может быть достигнуто уже в ближайшие один – два дня. По его словам, американские и иранские переговорщики, вероятно, встретятся в эти выходные для финализации договоренностей.

В этот же день Трамп заявил, что США продолжат блокировать иранские порты, несмотря на открытие Ормузского пролива. Морская блокада останется в силе, пока сделка с Ираном не будет завершена, подчеркнул он.

