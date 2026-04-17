Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников за пять часов
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотников ВСУ в период с 15:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Брянской и Курской областями.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в небе над регионом сбили три воздушных цели. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. Специалисты работают на местах падения обломков.
В ночь на 17 апреля силы ПВО сбили 62 украинских беспилотника. Дроны ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областях и над Крымом. В Ленобласти из-за ударов произошло возгорание складского помещения.