Трамп заявил о согласии Ирана прекратить поддержку «Хезболлы» и «Хамас»
Иранская сторона согласилась прекратить поддержку ливанского и палестинского движений «Хезболла» и «Хамас». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News.
По словам американского лидера, Тегеран также «согласился на все» в ходе переговоров. Трамп отметил, что Иран якобы в том числе будет сотрудничать с Вашингтоном в вопросе вывоза обогащенного урана с территории страны.
На вопрос о том, когда Трамп объявит о заключении сделки, американский лидер ответил, что следующая встреча делегаций состоится в ближайшие выходные. Он подчеркнул, что США будут продолжат морскую блокаду Исламской Республики «до тех пор, пока сделка не будет заключена».
17 апреля Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что между Ираном и США сохраняются существенные разногласия, что препятствует достижению соглашения о завершении конфликта. По данным агентства, стороны пока не договорились по ключевым вопросам, например по ядерной проблематике.
В этот же день глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на период перемирия. Судна могут двигаться по согласованному маршруту вдоль иранского берега.