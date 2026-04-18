Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта «Внуково»
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Внуково». Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.
С 21:22 мск аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация также ограничила работу аэропорта Калуги, Краснодара и Саратова. Эти запреты продолжают действовать.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотников в период с 15:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны. По данным ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Брянской и Курской областями.