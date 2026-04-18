При падении обломков сбитого над Воронежем дрона поврежден многоквартирный дом
Силы ПВО и средства РЭБ сбили несколько украинских дронов в небе над Воронежем, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он не уточнил число воздушных целей.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. При падении обломков БПЛА был поврежден строящийся многоквартирный дом.
Гусев напомнил, что в регионе сохраняется угроза беспилотных атак. Он призвал жителей Воронежской области не пренебрегать мерами безопасности.
В период с 15:00 до 20:00 мск системы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, атаки были отражены над Белгородской, Брянской и Курской областями. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что в небе над регионом сбили три воздушных цели, пострадавших нет.