При падении обломков сбитого над Воронежем дрона поврежден многоквартирный дом

Силы ПВО и средства РЭБ сбили несколько украинских дронов в небе над Воронежем, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он не уточнил число воздушных целей.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. При падении обломков БПЛА был поврежден строящийся многоквартирный дом.

Гусев напомнил, что в регионе сохраняется угроза беспилотных атак. Он призвал жителей Воронежской области не пренебрегать мерами безопасности.

В период с 15:00 до 20:00 мск системы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, атаки были отражены над Белгородской, Брянской и Курской областями. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что в небе над регионом сбили три воздушных цели, пострадавших нет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её