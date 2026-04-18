Первые суда пересекли Ормузский пролив после открытия

После того, как стало известно, что военная блокада пока что остается в силе, нельзя говорить о полноценном открытии пролива, говорил «Ведомостям» старший аналитик Сбер Инвестиций по рынку акций Денис Иконников. Вероятно, инвесторы все еще будут учитывать риски возобновления конфликта, что будет поддерживать котировки цен на нефть в ближайшее время. Если же перемирие перерастет в полноценный мир, а Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, то цены на нефть могут вернуться к уровням $70 за баррель Brent уже в III квартале 2026 г., считает эксперт.