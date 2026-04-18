Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

Первые суда пересекли Ормузский пролив после открытия

Первые несколько судов проходят через Ормузский пролив в обоих направлениях после 07:00 мск. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные MarineTraffic.

На юге через воды Омана прошли три небольших грузовых судна под индийским флагом и одно парусное.

На севере через иранские воды прошел битумный танкер Black Maya под флагом Кюрасао, за ним Trimmu 3 – танкер с газом под гонконгским флагом. Небольшая очередь танкеров, включая три с газом, проходит также через иранскую сторону пролива.

Что известно об открытии Ормузского пролива

Политика / Международные новости

17 апреля Иран сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время перемирия. Проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня, подчеркнули в иранском МИДе. Имеется в виду маршрут вдоль иранского берега, а не открытие всего пролива. Тегеран может снова закрыть пролив, если США продолжат морскую блокаду, сообщало агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совбезе.

Эксперты сначала оценивали вероятность того, что режим тишины продержится хотя бы до 21 апреля, всего в 26%, считая паузу лишь временем для перегруппировки сил.

После того, как стало известно, что военная блокада пока что остается в силе, нельзя говорить о полноценном открытии пролива, говорил «Ведомостям» старший аналитик Сбер Инвестиций по рынку акций Денис Иконников. Вероятно, инвесторы все еще будут учитывать риски возобновления конфликта, что будет поддерживать котировки цен на нефть в ближайшее время. Если же перемирие перерастет в полноценный мир, а Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, то цены на нефть могут вернуться к уровням $70 за баррель Brent уже в III квартале 2026 г., считает эксперт.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь