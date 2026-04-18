Первые суда пересекли Ормузский пролив после открытия
Первые несколько судов проходят через Ормузский пролив в обоих направлениях после 07:00 мск. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные MarineTraffic.
На юге через воды Омана прошли три небольших грузовых судна под индийским флагом и одно парусное.
На севере через иранские воды прошел битумный танкер Black Maya под флагом Кюрасао, за ним Trimmu 3 – танкер с газом под гонконгским флагом. Небольшая очередь танкеров, включая три с газом, проходит также через иранскую сторону пролива.
17 апреля Иран сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время перемирия. Проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня, подчеркнули в иранском МИДе. Имеется в виду маршрут вдоль иранского берега, а не открытие всего пролива. Тегеран может снова закрыть пролив, если США продолжат морскую блокаду, сообщало агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совбезе.
Эксперты сначала оценивали вероятность того, что режим тишины продержится хотя бы до 21 апреля, всего в 26%, считая паузу лишь временем для перегруппировки сил.
После того, как стало известно, что военная блокада пока что остается в силе, нельзя говорить о полноценном открытии пролива, говорил «Ведомостям» старший аналитик Сбер Инвестиций по рынку акций Денис Иконников. Вероятно, инвесторы все еще будут учитывать риски возобновления конфликта, что будет поддерживать котировки цен на нефть в ближайшее время. Если же перемирие перерастет в полноценный мир, а Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, то цены на нефть могут вернуться к уровням $70 за баррель Brent уже в III квартале 2026 г., считает эксперт.