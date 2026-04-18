Главы МИД России и Турции проводят встречу в Анталье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан проводят двустороннюю встречу в рамках Антальского дипломатического форума, передает корреспондент «Ведомостей».
Как сообщал российский МИД перед началом форума, в повестке переговоров значатся ключевые энергетические проекты: завершение строительства АЭС «Аккую» и обеспечение бесперебойной работы газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Кроме того, Лавров и Фидан затронут вопросы координации действий Москвы и Анкары по ситуации в Сирии.
В работе V Анталийского дипломатического форума примут участие делегации из свыше 150 государств, включая 22 главы государств и правительств, а также более 50 министров. Участники намерены рассмотреть основные векторы международной повестки, в частности развитие обстановки на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье и Черноморском бассейне.