При атаке в Ливане погиб миротворец ООН

По данным UNIFIL, миротворцы были обстреляны во время работ по разминированию в деревне Гандурия. Партуль предположительно атаковала ливанская группировка «Хезболла». В ООН призывали правительство Ливана начать расследование произошедшего для привлечения к ответственности виновных в обстреле.