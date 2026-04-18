Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

При атаке в Ливане погиб миротворец ООН

Ведомости

Миротворец ООН погиб в результате обстрела в Ливане, еще трое получили ранения. Об этом сообщили временные силы организации в Ливане (UNIFIL).

Пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным UNIFIL, миротворцы были обстреляны во время работ по разминированию в деревне Гандурия. Партуль предположительно атаковала ливанская группировка «Хезболла». В ООН призывали правительство Ливана начать расследование произошедшего для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского солдата в Ливане, передает Le Monde. По его словам, все указывает на то, что ответственность за нападение несет «Хезболла».

16 апреля президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном объявил о 10-дневном перемирии между Тель-Авивом и Бейрутом.

18 апреля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние сутки ударила по террористам в нескольких районах южного Ливана, нарушившим договоренности о прекращении огня. В ответ на угрозы израильские силы также уничтожили объекты террористической инфраструктуры.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её