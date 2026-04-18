При атаке в Ливане погиб миротворец ООН
Миротворец ООН погиб в результате обстрела в Ливане, еще трое получили ранения. Об этом сообщили временные силы организации в Ливане (UNIFIL).
Пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным UNIFIL, миротворцы были обстреляны во время работ по разминированию в деревне Гандурия. Партуль предположительно атаковала ливанская группировка «Хезболла». В ООН призывали правительство Ливана начать расследование произошедшего для привлечения к ответственности виновных в обстреле.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского солдата в Ливане, передает Le Monde. По его словам, все указывает на то, что ответственность за нападение несет «Хезболла».
16 апреля президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном объявил о 10-дневном перемирии между Тель-Авивом и Бейрутом.
18 апреля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние сутки ударила по террористам в нескольких районах южного Ливана, нарушившим договоренности о прекращении огня. В ответ на угрозы израильские силы также уничтожили объекты террористической инфраструктуры.