Политика

WSJ: Трамп несколько часов кричал на помощников, когда Иран сбил истребитель США

После получения известия о том, что американский истребитель сбит в Иране, а два пилота пропали без вести, президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на своих помощников в Белом доме, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Трамп неоднократно жаловался на отсутствие помощи со стороны европейцев и размышлял о кризисе с заложниками в Иране 1979 г. В марте он связывал этот инцидент с поражением на выборах президента Джимми Картера. Трамп потребовал немедленной эвакуации военнослужащих.

Помощники не стали приглашать президента в комнату для получения поминутных сводок, посчитав, что его нетерпение будет мешать. Они информировали Трампа только в ключевые моменты. Одного пилота удалось найти быстро, а о спасении второго президенту сообщили лишь поздно вечером на следующий день.

Через шесть часов Трамп вернулся к публичной риторике, сделав резонансное заявление в социальных сетях. При этом, как пишет WSJ, за кулисами он испытывает опасения по поводу возможных потерь среди американских военных.

3 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении истребителя F-35. До этого американские самолеты также сбивали в других странах Ближнего Востока. Одним из последних был уничтожен Boeing E-3 Sentry («Сентри») – американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Воздушное судно поразили в Саудовской Аравии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте