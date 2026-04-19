Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иранское воздушное пространство откроют в четыре этапа

Ведомости

Воздушное пространство Ирана будет открыто, а полеты с востока на запад будут налаживаться постепенно, сообщает агентство Al Jazeera.

Открытие иранского воздушного пространства будет осуществлено в четыре этапа. На первом этапе небо откроют для транзитных рейсов, затем последуют рейсы из восточных аэропортов страны. На третьем этапе будут разрешены рейсы из аэропортов Мехрабад и Имама Хомейни, а затем последуют рейсы из других западных аэропортов.

Сейчас продажа авиабилетов приостановлена, и люди должны обращать внимание на официальные объявления этой организации, чтобы получить последнюю информацию об аэропортах и возможности покупки билетов, цитирует Tasnim слова чиновника.

В отчете не уточняется, когда именно начнется открытие воздушного пространства.

Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля, под удары которых попали крупнейшие города страны, включая Тегеран.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её