Иранское воздушное пространство откроют в четыре этапа

Открытие иранского воздушного пространства будет осуществлено в четыре этапа. На первом этапе небо откроют для транзитных рейсов, затем последуют рейсы из восточных аэропортов страны. На третьем этапе будут разрешены рейсы из аэропортов Мехрабад и Имама Хомейни, а затем последуют рейсы из других западных аэропортов.