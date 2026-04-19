Иранское воздушное пространство откроют в четыре этапа
Воздушное пространство Ирана будет открыто, а полеты с востока на запад будут налаживаться постепенно, сообщает агентство Al Jazeera.
Открытие иранского воздушного пространства будет осуществлено в четыре этапа. На первом этапе небо откроют для транзитных рейсов, затем последуют рейсы из восточных аэропортов страны. На третьем этапе будут разрешены рейсы из аэропортов Мехрабад и Имама Хомейни, а затем последуют рейсы из других западных аэропортов.
Сейчас продажа авиабилетов приостановлена, и люди должны обращать внимание на официальные объявления этой организации, чтобы получить последнюю информацию об аэропортах и возможности покупки билетов, цитирует Tasnim слова чиновника.
В отчете не уточняется, когда именно начнется открытие воздушного пространства.
Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля, под удары которых попали крупнейшие города страны, включая Тегеран.