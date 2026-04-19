WSJ: советники Трампа не ожидали быстрой блокировки Ормузского пролива
Быстрая блокировка Ормузского пролива стала неожиданностью для команды президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Некоторые советники президента были застигнуты врасплох тем, что движение танкеров так быстро остановилось после начала бомбардировок», – говорится в материале.
Президент США заявлял в разговорах со своей командой перед началом войны, что правительство Ирана капитулирует прежде, чем закроет пролив, пишет WSJ.
Ормузский пролив был заблокирован практически в течение суток после старта американо-израильской операции против Ирана. Это привело к остановке экспорта нефти из стран Персидского залива и росту мировых цен на энергоресурсы.
17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время действия режима прекращения огня. Но уже 18 апреля Тегеран официально отозвал разрешение. Причиной стали действия США, которые, по утверждению иранской стороны, продолжают совершать акты «пиратства» и «морского разбоя». Речь идет о морской блокаде, которую начал Вашингтон в середине апреля.