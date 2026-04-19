Трамп: информация по череде смертей ученых в США скоро будет обнародована
Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить ответы по делу о череде смертей и исчезновений американских ученых, имевших доступ к секретным программам в космической, ядерной и оборонной сферах. Об этом сообщает Fox News. Глава Белого дома уже провел по этому вопросу специальное совещание.
За последние четыре года без вести пропали 10 ученых. Последним случаем стала гибель 34-летней исследовательницы из Хантсвилла Эми Эскридж, которая работала над антигравитационной технологией. Она скончалась в июне 2022 г., по официальной версии, это было самоубийство. Но сама Эскридж говорила, что ее жизнь находится в опасности.
Эта загадочная тенденция привлекла внимание средств массовой информации, которые указывали на череду странных обстоятельств, приведших к гибели этих людей или к тому, что их местонахождение остается неизвестным, пишет Mediaite.
В списке пропавших значился отставной генерал-майор ВВС Уильям Нил Маккасленд, которого никто не видел с тех пор, как он покинул свой дом в Нью-Мексико в конце февраля. Маккасленд, как и другие, имел доступ к чрезвычайно секретной информации во время своей работы в правительстве США. Дополнительным топливом для конспирологических теорий стал тот факт, что он ранее руководил объектом, который, по слухам, хранил материалы об НЛО.