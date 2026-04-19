Постпред США при ООН допустил введение досмотра идущих в Китай судов
США могут начать досматривать суда, направляющиеся в Китай, сообщил постпред США при ООН Майк Уолтц в интервью NBC News.
Меру могут реализовать в рамках борьбы с поставками иранской нефти.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала 19 апреля, что американские силы в ближайшие дни планируют начать досмотр и захват нефтяных танкеров и торговых судов, связанных с Ираном, в международных водах. Решение было принято после того, как иранские военные атаковали несколько коммерческих судов в Ормузском проливе.
Сейчас США осуществляют блокаду Ормузского пролива. Она была организована в ответ на блокировку акватории Ираном в начале войны против республики со стороны США и Израиля. Tasnim писал, что новые переговоры между Вашингтоном и Тегераном проводиться не будут, пока блокада США продолжается.