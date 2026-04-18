Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

WSJ: США будут досматривать иранские суда за пределами Ближнего Востока

Решение принято после обстрела торговых судов в Ормузском проливе
Ведомости

Американские силы в ближайшие дни планируют начать досмотр и захват нефтяных танкеров и торговых судов, связанных с Ираном, в международных водах. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что решение было принято после того, как иранские военные атаковали несколько коммерческих судов в Ормузском проливе. «Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – отмечает газета.

18 апреля Иран официально отозвал ранее достигнутое соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Причиной в Тегеране назвали действия США, которые из-за неоднократных нарушений обязательств продолжают совершать акты «пиратства» и «морского разбоя» под предлогом так называемой блокады.

В этот же день Reuters со ссылкой на источники сообщило, что как минимум два торговых судна попали под обстрел при попытке пересечь Ормузский пролив.

По данным портала News18, около 20 судов, направлявшихся через Ормузский пролив, повернули обратно в сторону Омана после того, как Иран заявил о закрытии пролива.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь