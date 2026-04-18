WSJ: США будут досматривать иранские суда за пределами Ближнего Востока

WSJ: США будут досматривать иранские суда за пределами Ближнего ВостокаРешение принято после обстрела торговых судов в Ормузском проливе
Американские силы в ближайшие дни планируют начать досмотр и захват нефтяных танкеров и торговых судов, связанных с Ираном, в международных водах. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания заявили, что решение было принято после того, как иранские военные атаковали несколько коммерческих судов в Ормузском проливе. «Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – отмечает газета.
18 апреля Иран официально отозвал ранее достигнутое соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Причиной в Тегеране назвали действия США, которые из-за неоднократных нарушений обязательств продолжают совершать акты «пиратства» и «морского разбоя» под предлогом так называемой блокады.
В этот же день Reuters со ссылкой на источники сообщило, что как минимум два торговых судна попали под обстрел при попытке пересечь Ормузский пролив.
По данным портала News18, около 20 судов, направлявшихся через Ормузский пролив, повернули обратно в сторону Омана после того, как Иран заявил о закрытии пролива.