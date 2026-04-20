Посол Ирана: вопрос взимания платы за проход через Ормуз еще прорабатывается
Вопрос взимания платы за проход судов через Ормузский пролив пока прорабатывается парламентом Ирана, страна сейчас обеспечивает безопасность движения в акватории. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.
«Я не могу раскрыть детали. Это еще зависит от нашего внутреннего решения. Парламент Ирана разрабатывает разные варианты решения данного вопроса», – подчеркнул дипломат.
Джалали напомнил, что Иран заблаговременно объявил странам о новом правовом режиме в проливе. По его словам, в последние 50 дней власти республики «четко обозначили все свои задачи и вопросы».
Вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов. Решение было принято в связи с тем, что США не сняли морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что препятствование США движению иранских судов по морским торговым путям будет рассматриваться Тегераном как нарушение перемирия.