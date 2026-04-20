Посол Ирана сравнил Трампа с героем притчи про мальчика и волков

Ведомости

Президент США Дональд Трамп вызывает смех тем, что обманывает, словно герой притчи про «мальчика и волков», заявил в беседе с «Ведомостями» посол Ирана в России Казем Джалали.

«Ложь работает до определенной точки. У нас в учебниках по литературе была такая история – про чабана и волков. <...> До определенного уровня это работает. Но потом народ понимает, что он врет. Даже если уже правду скажет, народ верить не будет. И вот у Трампа такая ситуация сейчас», – сказал дипломат.

По его словам, население США уже смеется над таким поведением американского лидера.

Речь шла о «психологической войне» главы Белого дома в рамках топливного кризиса. Джалали подчеркнул, что Трамп приложил максимум усилий для сдерживания повышения стоимости нефти. Затем американцы постарались «своими твитами» успокоить энергорынки, также выдав лицензии на торговлю нефтью России и Ирану. «Хотя до этого наш министр нефти подтвердил, что мы и так продаем нефть, а стоимость продажи определяли сами», – сказал посол.

18 апреля США разрешили до 16 мая проводить операции по продаже, перевозке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. Решение касается операций, связанных с сырой нефтью или нефтепродуктами из России, загруженными на суда до 07.01 мск 17 апреля, включая те, которые попали под санкции американского минфина. Лицензия не разрешает транзакции и деятельность, связанные с Ираном и с товарами иранского происхождения.

