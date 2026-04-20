Глава МИД Израиля назвал позорным факт разрушения в Ливане статуи Иисуса Христа
Поступок израильского военнослужащего, который разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, был позорным, он требует строгих мер в отношении виновных. Об этом заявил в соцсети X министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
«Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», – написал он.
Глава израильского МИДа также подчеркнул, что страна уважает различные религии и их символы. Он извинился перед христианским миром за эту ситуацию.
19 апреля ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что военный армии Израиля разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель. Инцидент был зафиксирован на фотографии. ЦАХАЛ после этого заявила, что проводит расследование.