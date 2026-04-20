Ревенко: ЕР не планирует обсуждать замену паспортов в 60 лет
Партия «Единая Россия» не будет обсуждать вопрос замены паспорта гражданами в возрасте 60 лет, сообщил в Telegram-канале замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко.
«Идея нашего коллеги, высказанная вслух, не более чем его личная инициатива, которая может доставить массу неудобств нашим гражданам», – написал он.
По словам Ревенко, сейчас у депутатов есть более важные вопросы, которые связаны с поддержкой и защитой населения, а также с тем, как сделать государственные услуги более удобными.
18 апреля депутат Госдумы единорос Игорь Антропенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в России можно ввести обязательную замену паспорта в 60 лет. Он объяснил это тем, что средняя продолжительность жизни в стране продолжает расти, а внешность человека с возрастом меняется.