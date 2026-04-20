Украина ожидает возобновления прокачки нефти по «Дружбе» 21 апреля

Ведомости

Украина рассчитывает на возобновление прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» 21 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в этот день запланированы технические испытания трубопровода, который был поврежден в январе. Как отмечают собеседники Bloomberg, восстановление «Дружбы» может позволить Евросоюзу разблокировать кредит в размере 90 млрд евро.

20 апреля лидер венгерской партии «Тиса», которому предстоит занять пост премьер-министра, Петер Мадьяр, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

19 апреля действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказывался по этому вопросу. Он заявлял, что страна готова снять свое вето с кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро только после восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Орбан добавлял, что сигналы о готовности Киева возобновить транзит уже поступили через Брюссель.

После победы на выборах 13 апреля Мадьяр заявил, что Венгрия из-за сложной экономики не станет участвовать в передаче Киеву 90 млрд евро. Однако он не намерен мешать получению Украиной этих денег от ЕС. 

