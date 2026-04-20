Украина ожидает возобновления прокачки нефти по «Дружбе» 21 апреля

19 апреля действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказывался по этому вопросу. Он заявлял, что страна готова снять свое вето с кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро только после восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Орбан добавлял, что сигналы о готовности Киева возобновить транзит уже поступили через Брюссель.