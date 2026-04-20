Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

МИД Ирана: действия США несовместимы с дипломатией

Ведомости

Незаконные действия США в отношении Ирана «несовместимы с дипломатией», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана в Telegram-канале.

Сообщается, что Аракчи проинформировал российского коллегу о ситуации в регионе и «многократных нарушениях режима прекращения огня со стороны США». Он также указал на «продолжающиеся незаконные и провокационные действия США против иранских портов и судов», включая нападение на контейнеровоз Touska и захват его экипажа.

«Незаконное поведение США и противоречивые позиции их лидеров несовместимы с заявленной дипломатией», – подчеркнул министр.

Политика / Международные отношения

По его словам, Иран намерен «принять соответствующие меры для защиты своих национальных интересов и безопасности».

В ходе разговора стороны также обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана по содействию миру и стабильности в регионе. Иранская сторона выразила признательность Москве за готовность продолжать консультации и развивать совместные дипломатические инициативы.

20 апреля официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил, что в Тегеране еще не приняли решения о втором раунде переговоров с США в Исламабаде. По его словам, «сам акт морской блокады страны является актом агрессии». При этом The Wall Street Journal писала, что Тегеран намерен направить переговорную группу в Исламабад.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда переговоров с Ираном.

