Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 20 апреля до 07:00 21 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над акваторией Черного моря.

Вечером 20 апреля и ночью 21 апреля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Волгограда, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»). Мера уже отменена.

