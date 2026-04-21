Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Володин: от компетентности местных властей зависит развитие городов и регионов

Ведомости

От компетентности и неравнодушия представителей муниципальных органов власти во многом зависит эффективность реализации программ, направленных на развитие сел, поселков, городов, регионов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем местного самоуправления.

По его словам, местные власти, находясь к народу ближе всего, каждый день решают вопросы, волнующие россиян.

«Это большая ответственность», – подчеркнул спикер ГД.

День местного самоуправления ежегодно отмечается в России 21 апреля, в день издания в 1785 г. Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 10 июня 2012 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её