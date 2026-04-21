Володин: от компетентности местных властей зависит развитие городов и регионов
От компетентности и неравнодушия представителей муниципальных органов власти во многом зависит эффективность реализации программ, направленных на развитие сел, поселков, городов, регионов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем местного самоуправления.
По его словам, местные власти, находясь к народу ближе всего, каждый день решают вопросы, волнующие россиян.
«Это большая ответственность», – подчеркнул спикер ГД.
День местного самоуправления ежегодно отмечается в России 21 апреля, в день издания в 1785 г. Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 10 июня 2012 г.